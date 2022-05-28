Москва, , 10:35 — REGNUM Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море», — отмечается в сообщении.

Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км.