Владивосток, , 10:35 — REGNUM В соединения и воинские части Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России начали прибывать первые новобранцы, призванные весной текущего года. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Эскадра Тихоокеанского флота России Комогорцев Иван Николаевич

Первую группу новобранцев приняло одно из корабельных соединений ТОФ. А всего на Тихоокеанский флот в ходе весеннего периода из разных регионов России должны прибыть около 1400 призывников.

пресс-служба ТОФ «В назначенные подразделения военнослужащие прибывают организованными командами специально выделенными железнодорожными вагонами, самолётами военно-транспортной авиации и военным автотранспортом».

После прохождения карантинных мероприятий, занятий по начальной военной подготовки и будущим военным специальностям, призывники будут приведены к Военной присяге и займут должности в предписанных подразделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Осетия отправит под военные знамёна в весенний призыв 2022 года около тысячи новобранцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Северной Осетии отправятся служить Родине около 1000 новобранцев