Брюссель, 28 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Возможность проведения военно-морской операции для помощи в вывозе зерна с Украины рассматривается Европейским союзом. Об этом 28 мая сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

Зерно

По данным издания, на предстоящем саммите сообщества, который начнется 30 мая, будет обсуждаться роста угрозы голода в зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции странах.

Также указывается, что помимо этого будет проведено обсуждение возможности запуска военно-морской операции по сопровождению грузовых судов с Украины через Чёрное море, при этом такой вывоз может быть организован из Одессы.

Кроме того, уточняется, что в ЕС считают необходимым в течение ближайшего времени вывезти с Украины большое количество пшеницы, кукурузы и ячменя, которые в данный момент заблокированы на украинской территории.

В то же время, как считает газета, такая военно-морская миссия опасна тем, что в случае ее проведения возникает сильный риск возможности инцидентов с российским флотом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление продовольственного кризиса произошло из-за западных санкций.