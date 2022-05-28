Тбилиси, , 17:13 — REGNUM В самом престижном районе грузинской столицы Ваке произошло нападение со стрельбой на автомобиль, сообщает 27 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Выстрел Grand Power Ltd., Slovakia

По автомобилю «Мерседес» был открыт огонь из стрелкового оружия. По имеющейся информации, двое мужчин были ранены. Раненые были доставлены в клинику, где проходят обследование.

По неофициальным сведениям, по «Мерседесу» была открыта стрельба, когда он остановился у светофора. Очевидцы слышали более 10 выстрелов.

«Два парня были ранены, а нападавшие убежали. Их увезли на машине скорой помощи. Раненые были в сознании, никто из них не был в шоке. Они обратились за помощью. Больше они ни о чём не упоминали», — рассказали очевидцы нападения.

На место происшествия стянута полиция, работают эксперты-криминалисты. Они начали поиск улик.