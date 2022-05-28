Челябинск, , 10:33 — REGNUM Угнанный в Челябинске экскаватор-погрузчик стоимостью более 7 млн рублей обнаружили в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского главка МВД.

Экскаватор facebookalertsr0

Транспорт был похищен из гаражного бокса на проспекте Победы. Его нашли на лесопилке. А затем полицейские поймали ранее судимого свердловчанина, который оставил там экскаватор на временное хранение. Также было установлено, что у него имелось два сообщника.

По факту кражи расследуется уголовное дело. Личности сообщников уже установлены, принимаются меры к их задержанию.