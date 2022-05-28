Москва, 28 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. О результатах выполнения в 2021 году плана мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики РФ отношении российского казачества до 2030 года шла речь на заседании президиума Совета при президенте РФ по делам казачества. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил положительные моменты и вопросы, требующие особого внимания.

Vsko.ru Николай Долуда

По словам казачьего генерала, казачество стало заметным явлением современной общественной и культурной жизни России. И среди 12 реестровых казачьих войск есть те, которые задают планку и темп развития. Положительно отмечена работа, проводимая в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Оренбургской областях, Крыму, Северной Осетии — Алании. Предпринимаются шаги по развитию Хабаровского казачьего округа. Эффективно взаимодействие власти и казачества в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, а также в Иркутской области и Красноярском крае.

В остальных субъектах России работа по выполнению задач, которые ставит перед казачеством руководство страны, осуществляется недостаточно в связи с отсутствием взаимодействия власти и казачества. В Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае работа по развитию казачества ведётся формально. Требует самого серьёзного и ответственного подхода работа в Нижегородской, Липецкой, Воронежской и Московской областях.

Из 11 учреждённых войсковыми казачьими обществами охранных организаций, в соответствии с постановлением правительства России от 2012 года, профессиональную деятельность осуществляют только три. Это «Пластуны» (Кубанское казачье войско), «Бекет» (Всевеликое войско Донское) и «Казачья стража» (Центральное казачье войско). В этом вопросе крайне необходима поддержка региональных властей, заинтересованных в охране детских садов, школ, больниц, спортивных объектов.

По информации Министерства просвещения России, в 63 субъектах РФ работают 1880 школ, реализующих казачий компонент. Однако во многих регионах казачьи классы и школы созданы только на бумаге. Выездные проверки показали, что в образовательных организациях слабо представлена казачья тематика, отсутствуют казаки-наставники.

Не везде казачья молодёжь находит поддержку со стороны властей, в то время как всероссийское детско-юношеское и молодёжное казачье движение «Союз казачьей молодежи России» насчитывает в своих рядах 163 тыс. 618 человек с активной жизненной позицией. Невнимательно к казачьей молодёжи относятся в Твери, Рязани, Московской области. Пересмотреть работу по привлечению молодёжи в ряды казаков следует в Магаданской, Амурской, Иркутской, Омской, Липецкой, Брянской, Курской, Нижегородской областях, Забайкальском, Красноярском и Алтайском краях.

Всё это приводит к слабой постановке казачьей молодёжи на первоначальный воинский учет и, следовательно, слабому комплектованию казачьих воинских частей, определённых указаниями Генштаба Вооруженных Сил РФ для каждого казачьего войска.

«В России нет казачьих военных училищ и академий, и вся надежда — на профильную подготовку в казачьих кадетских корпусах. На сегодняшний день в России 29 кадетских корпусов. Советом при президенте РФ по делам казачества рекомендовано открыть ещё семь корпусов на исторических казачьих территориях Хабаровского, Забайкальского, Ставропольского, Красноярского краев, Иркутской, Омской и Оренбургской областей. Однако только в Ставрополье оперативно приступили к решению этого вопроса. В остальных субъектах, в том числе в Оренбурге, Иркутске, — не перешли от слов к делу», — подчеркнул Николай Долуда.

В большинстве субъектов РФ следует пересмотреть подход руководителей рабочих групп — заместителей глав субъектов к организации работы с атаманами казачьих обществ с целью выполнения требования государственной политики, утверждённой президентом России.

«Руководители некоторых рабочих групп не знают о жизни казаков, не бывают на советах атаманов, кругах, не решают проблемы казаков, перепоручают многие вопросы второстепенным лицам. Сегодня как никогда стало очевидно, что большинство субъектов замалчивали реальное состояние развития казачества на местах и занимались отписками», — подвёл черту Долуда.

Члены президиума Совета при президенте РФ по делам казачества поддержали мнение казачьего генерала о необходимости комплексного подхода к укреплению взаимодействия казачества и власти, кадровой политики войсковых казачьих обществ, их территориальной структуры, а также управления.