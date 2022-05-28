Тольятти, Самарская область, 28 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. АО «АвтоВАЗ» вводит простой для работников компании, не задействованных в неотложных работах, с 30 мая по 3 июня 2022 года. Об этом сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов «Интерфаксу».

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Ранее автопроизводитель планировал возобновить работу в штатном режиме 30 мая. Продление простоя объясняется отсутствием комплектующих изделий. На время простоя работники предприятия будут получать компенсацию в размере двух третей от их средней заработной платы.

Вынужденные простои в работе АвтоВАЗа вводились с 2021 года в связи с глобальным дефицитом электронных компонентов. Весной 2022 года ситуация ухудшилась перебоями в цепочке поставок из-за антироссийских санкций западных компаний.

В мае 2022 года корпорация Renault передала принадлежащие ей активы АвтоВАЗа правительству России с правом выкупа в течение шести лет. Новым генеральным директором компании стал бывший министр транспорта РФ Максим Соколов.