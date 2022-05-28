Москва, 28 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило более 37 млрд рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Об этом 29 мая сообщается на сайте правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Свыше 37 млрд рублей будет направлено на субсидирование спецпрограммы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

Речь идёт о выдаче импортёрам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3 п.п. Выделенные правительством РФ средства позволят просубсидировать такие займы на общую сумму не менее 800 млрд рублей.

«Срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, будет зависеть от целей займа. Среди приоритетной импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, упоминаются продовольственные товары, транспортные средства, лекарства, электроника и другое.