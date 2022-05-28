Иркутск, 28 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 28 мая известило о вынесении приговора 47-летнему мужчине, который преступным путем завладел медицинскими масками в особо крупном размере.

Yarregion.ru Медицинские маски

Следствием и судом установлено, что летом 2020 года мужчина, зная, что его знакомый предприниматель отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, применил к нему насилие. Он избивал его и угрожал ножом до тех пор, пока тот не выполнил условия злоумышленника. Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники мужчины похитили груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи.

По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП-7 МУ МВД России «Иркутское» и ГУ МВД России по Иркутской области. В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудниками полиции и СК была обнаружена и изъята часть похищенных масок. Больше половины товара злоумышленники успели реализовать.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, выдвигал различные версии, вводил в заблуждение потерпевшего и свидетелей. Следователи СК собрали полную доказательственную базу, которая была оценена судом и вынесен обвинительный приговор.

Приговором суда мужчина признан виновным, с учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае под суд отправили 31-летнего жителя Челябинской области, который в июне 2020 года изготовил и поставил в краевую инфекционную больницу около 25 тысяч фальсифицированных медицинских халатов.

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