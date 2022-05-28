Ростов-на-Дону, 28 мая, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Обнаруженные в центре Ростова-на-Дону захоронения, которые, предположительно, относятся к XVIII веку, стали предметом исследования. Однако утверждать, что погребённые скончались от эпидемии чумы, пока преждевременно. Об этом сообщил доцент кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений Южного федерального университета Андрей Бойко.

Пресс-служба Института археологии РАН

«Надо сказать, что это не «чумное кладбище», это часть одного более чем из десяти кладбищ Ростова-на-Дону, которые существовали в XVIII веке. Судя по составу погребённых, вероятнее всего, это может быть часть гарнизона крепости святого Димитрия Ростовского. Археологи очень чётко выделяют группу погребений, которые совершены с некоторыми отхождениями от традиционного погребального обряда», — отметил эксперт.

По словам учёного, на исследуемом участке с останками людей найдены монеты и другие предметы, не свойственные христианским захоронениям, что косвенно свидетельствует о том, что это были нетипичные случаи смерти, и, судя по найденным предметам, могут относиться к событиям начала 70-х годов XVIII века. В этот период на европейской части нашей страны действительно свирепствовала последняя крупная эпидемия чумы.

«Учитывая то, что здесь военных действий не велось, и крепость никогда не была в осаде, можно связывать это захоронение с такими вещами, как эпидемия. Поэтому говорить о каком-то специальном чумном кладбище нам не приходится. Более точный вывод можно делать только после анализа останков данного захоронения», — поделился Бойко.

Никакой опасности захоронения не представляют, что подтверждают санитарные врачи.

ИА REGNUM сообщало, что археологические работы ведутся на улице Пушкинской на территории выявленного объекта археологического наследия кладбища «Крепостное». В последний путь умерших провожали, соблюдая обычаи того времени: в ногах женщин расположили их детей, положили в гробницы серебряные монеты. Изучить захоронения археологи планируют к 25 июля.