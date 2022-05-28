Барнаул, , 10:23 — REGNUM Судебной коллегией по уголовным делам Алтайского краевого суда в апелляционном порядке рассмотрены жалобы на приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края, которым 53–летней жительницы г. Баранула осуждена за совершение двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Телефонное мошенничество

В период с 2013 по 2017 г. г. женщина под предлогом организации бизнеса занимала денежные средства у граждан, обещая вернуть деньги с процентами и сделать их компаньонами. В результате трое потерпевших лишились 73 млн руб. Также через свою знакомую она взяла кредит в коммерческом банке на сумму свыше 1 млн руб., не имея намерения их вернуть.

Адвокат и осужденная не согласились с приговором и обжаловали его вышестоящий суд. Суд апелляционной инстанции, признав доводы жалоб необоснованными, оставил приговор районного суда без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года в России появился новый способ обмана граждан. Мошенники обзванивают людей под предлогом защиты из банковских карт от отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

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