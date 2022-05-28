Волгодонск, Ростовская область, , 10:22 — REGNUM В Волгодонске (Ростовская область) сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. Как сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов Ростовской области, подследственный отправлен под стражу.

Полиция России Пресс-служба ГУ МВД России

«Волгодонским районным судом 27 мая избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении Алексея С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ», — сказано в сообщении.

Телеграм-канал «Че по Ростову?» уточняет, что фигурантом уголовного дела стал капитан полиции. По версии следствия, в феврале 2020 года он получил 100 тыс. рублей от двух местных жителей, которых подозревали в умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганский побуждений. За взятку полицейский пообещал не привлекать мужчин к уголовной ответственности.