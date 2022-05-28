Запорожье, Украина, , 10:20 — REGNUM Казаки в Запорожье совместно с представителями военно-гражданской администрации ведут борьбу с украинскими диверсантами. Об этом сообщил атаман Запорожской области Сергей Юрченко.

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Запорожские казаки чтут и продолжают славные военные традиции отцов, дедов и прадедов, они служат на благо Родины.

«То, что делали всегда казаки, то, что делали наши деды и прадеды много лет. Казаки всегда стояли на рубеже, на охране своих посёлков, городов, районов. И сейчас основная задача — это охрана от мародёров, от тех элементов, которые здесь остались со стороны Украины, диверсионных групп», — цитирует Юрченко ТАСС.

Казачьи дружины, сформированные в освобождённых городах и посёлках Запорожской области, активно помогают Росгвардии и Вооружённым силам России.