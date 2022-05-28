Тюмень, , 10:16 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет сотрудник полиции по обвинению в незаконном распространении информации о местном жителе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Полицейский Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый, используя служебное положение, по просьбе своего знакомого предоставил ему сведения о местонахождении и передвижении жителя Тюмени.

Полицейский обвиняется по ч. 2 ст.137 УК РФ («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре чиновница обвиняется в том, что пользуясь своим служебным положением, незаконно собирала информацию о движимом и недвижимом имуществе одного из предпринимателей, которую передавала его конкуренту.

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