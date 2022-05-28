Донецк, 28 мая 2022, 10:16 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР, применив 385 единиц боеприпасов. Об этом 28 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ, выпустив 385 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины 1948 г.р. в Пантелеймоновке», — отмечается в сообщении.
Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц.
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