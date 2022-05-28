Иркутск, , 10:15 — REGNUM Значительно раньше пришло лето на западный Байкал в 2022 году, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском заповеднике границы сезонов сдвинулись практически на две недели в сравнении со средними многолетними значениями.

Заборы на Байкале © Виталий Рябцев

Лёд на горных реках исчезает быстрее, чем обычно; бурно цветут растения. Впрочем, такое ускорение было предсказуемо: на более раннее наступление лета указывало весеннее поведение животных на берегах Байкала: рождение первого косулёнка было зафиксировано 30 апреля (массовый отёл происходит в последних числах мая-начале июня), а первые следы медведя после зимнего сна в заповеднике инспекторы увидели 8 апреля, что раньше обычного на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи выхода медведей к людям в Иркутской области отмечены ещё в апреле 2022 года.

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