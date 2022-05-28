Херсон, Украина, , 10:12 — REGNUM Херсонская область перешла на московское время, заявил 28 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Кремлёвские куранты на Спасской башне Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы перешли на московское время и живем теперь по мск. Москва — центр времени Херсонской области», — передает его слова РИА Новости. Также область, начиная с 2022 года, не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.

Ранее о переходе на московское время заявили власти освобожденной части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области граница с подконтрольными киевскому режиму регионами закрыта.

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