Херсон, 28 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Херсонская область перешла на московское время, заявил 28 мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремлёвские куранты на Спасской башне

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«Мы перешли на московское время и живем теперь по мск. Москва — центр времени Херсонской области», — передает его слова РИА Новости. Также область начиная с 2022 года не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.

Ранее о переходе на московское время заявили власти освобожденной части Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области граница с подконтрольными киевскому режиму регионами закрыта.