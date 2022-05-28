Москва, 28 мая, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений и пожелал ему крепкого здоровья, а всем гражданам Азербайджана — счастья и процветания. Соответствующая телеграмма опубликована 28 мая на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии … будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов», — отмечается в сообщении.

Также Путин отметил успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономическом развитии, подчеркнул, что республика пользуется на мировой арене заслуженным авторитетом.