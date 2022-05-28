Москва, , 09:59 — REGNUM Использование специальных тарифов, включающих безлимитный трафик для определённого приложения или социальной сети, может снизить расходы на оплату мобильной связи. Об этом рассказал руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников в интервью радио Sputnik.

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Эксперт объяснил, что при переписке в мессенджерах или просмотре новостей мобильный трафик расходуется в небольших объёмах. Наибольший расход трафика приходится на видео, которое может просматриваться из социальных сетей или онлайн-кинотеатров.

«На этом фоне объём трафика, который идёт на просмотр новостей и переписку в мессенджерах, находится в пределах статистической погрешности», — подчеркнул Половников.

Для снижения затрат на оплату мобильной связи эксперт порекомендовал изучить предложения вашего оператора. Он отметил, что почти все операторы предоставляют услуги безлимитного трафика для определённого приложения или социальной сети. Также может потребоваться смена тарифного плана.

В конце марта 2022 года Минцифры РФ порекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимитных тарифов. В министерстве объяснили необходимость этих мер дефицитом телекоммуникационного оборудования в условиях антироссийских санкций.

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