Новосибирск, , 09:58 — REGNUM В Новосибирске организована проверка по факту покушения на убийство малолетнего. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Подросток (сс) Wokandapix

Предварительно установлено, что 20 мая 2022 года 11- летний мальчик играл с друзьями на детской площадке недалеко от дома в микрорайоне Родники. К ним подошёл незнакомый 15- летний подросток. Между ними произошла словесная перепалка. Старший мальчик начал душить школьника, он потерял сознание и упал на тротуарную плиту. Сейчас ребёнок находится дома, его жизни ничто не угрожает.

Следователь сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.