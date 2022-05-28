Барнаул, 28 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 28 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (268 594 человека, +135 за последние двое суток) выздоровели 259 054 человек (+186 за двое суток).

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Также известно, что за всё время в крае погибли 8642 пациента с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. За двое суток зарегистрировано три новых смертельных случая. Проходят лечение 898 (-54 за двое суток). Число тестирований сократилось до 3342.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 896 (+6 за двое суток) и 218 247 (+174 за двое суток) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 66. Из них 23 подключены к аппарату ИВЛ.

Также на Алтае выявлено уже 41 054 зараженных коронавирусом среди детей (+20 за двое суток).

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