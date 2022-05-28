Донецк, 28 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В СК России возбуждены еще 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»). Об этом сообщили в СК РФ.

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Дела возбуждены в отношении командира 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Евгения Кураша, командира 3-го парашютно-десантного батальона этой же бригады Эмиля Ишкулова, начальника артиллерии 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Владимира Капитулы, командира бригадной артиллерийской группы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Нестеренко, а также лиц, которые уже являются фигурантами уголовных дел.

Среди них — военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ: Сергей Поступальский, Николай Янчий, Роман Мамавко; 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ: Игорь Ситницкий, Сергей Смолик, Евгений Коростелев, Роман Забродский, Андрей Качанов, Андрей Ткачук, Дмитрий Черниченко; 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ: Сергей Сирченко, Дмитрий Довбий, Вячеслав Бугайчук, Дмитрий Герасименко, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко; а также 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Зуев, Вячеслав Вессер, Игорь Скибюк, Павел Туровчик, Сергей Нестеренко и другие.

По данным следствия, с 22 по 27 мая 2022 г. указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения крупного калибра объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Докучаевск, Макеевка, Краматорск, Горловка, Ясиноватая, Мариуполь, и н. п. Новоандреевка, Никольское, Владимировка, Павловка, Еленовка, Благодатное Донецкой Народной Республики, а также в городах Артемовск, Сватово, Первомайск, Золотое-5 и н. п. Камышеваха, Воеводовка, Калиново-Борщеватое Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов 8 мирных жителей погибли, 35 человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Также повреждены 145 домов и объектов гражданской инфраструктуры, включая детсады, детскую поликлинику и спорткомплекс, а также здание больницы.