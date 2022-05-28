Мариуполь, ДНР, , 09:55 — REGNUM В порт города Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), который ранее был освобожден от киевских боевиков, прибыло первое судно. Об этом 28 мая сообщают «Известия».

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

При этом ранее представитель мариупольского порта сообщал, что первое судно в освобожденный порт должно прийти 27 мая для загрузки его металлоломом.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая Минобороны России сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе, после чего его акваторию смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных там из мин и угрозы обстрела со стороны украинских нацистов.