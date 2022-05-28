Мариуполь, ДНР, 28 мая 2022, 09:55 — REGNUM В порт города Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), который ранее был освобожден от киевских боевиков, прибыло первое судно. Об этом 28 мая сообщают «Известия».
При этом ранее представитель мариупольского порта сообщал, что первое судно в освобожденный порт должно прийти 27 мая для загрузки его металлоломом.
Как передавало ИА REGNUM, 24 мая Минобороны России сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе, после чего его акваторию смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных там из мин и угрозы обстрела со стороны украинских нацистов.