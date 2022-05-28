Лондон, 28 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые посетят Британию с детьми, чтобы принять участие в праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы II. Об этом 28 мая сообщает Daily Mail.

dbking Елизавета II

Герцог и герцогиня Сассекские пообещали королеве вести себя «сдержанно» и обойтись «без драм». Гарри и Меган примут участие в службе благодарения, но не появятся на балконе Букингемского дворца вместе с высокопоставленными членами королевской семьи.

Меган Маркл и принц Гарри прибудут в Великобританию на следующей неделе. 3 июня они вместе с Елизаветой II отправятся на благодарственный молебен в собор Святого Павла. Торжественное мероприятие приурочено к 70-летию нахождения королевы на престоле.