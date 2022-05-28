Париж, 28 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов переиграл представителя Британии Кэмерона Норри в матче третьего круга турнира «Ролан Гаррос», который проходит в Париже. Об этом 28 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Спортсмен из России обыграл британца в четырех сетах со счетом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4.

Соперники провели на корте 3 часа 22 минуты. За это время Хачанов, занимающий 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать восемь брейк-пойнтов из 14 возможных. Его оппонент, являющийся 11-й ракеткой мира, за это же время сделал восемь подач навылет, четырежды ошибся при подаче и реализовал всего пять брейк-пойнтов из 20.

Отметим, в следующем круге турнира «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании.