Москва, 28 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ставки по вкладам в рублях снизил с 28 мая Сбербанк и теперь их максимальная доходность составляет 9,5% вместо 12%. Об этом 28 мая сообщается на сайте кредитной организации.

B2B Conference Group Сбербанк

Также указывается, что ставки по потребительским кредитам Сбербанка также снижены на два процентных пункта и добавляется, что с 30 мая планируется снизить ставку по ипотечным кредитам.

Кроме того, уточняется, что максимальная доходность по вкладам в рублях в Сбербанке составит 9,5% при наличии годовой подписки на сервисы кредитной организации «СберПрайм+» и открытии вклада онлайн на срок до трех месяцев с минимальной суммой вклада в размере 100 тысяч рублей.

При этом отмечается, что на срок до полугода максимальная ставка по вкладам в рублях составит 9%, на срок до года — 8,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину известно о предложении объединить банки ВТБ и «Открытие».