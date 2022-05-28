Вашингтон, 28 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Число голодающих в мире увеличится на 18 млн и достигнет 218 млн человек из-за военных действий на Украине, сообщил вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Колосья пшеницы

«Первые оценки указывают на увеличение на 18 млн человек, но ясно, что многое будет зависеть и от развития конфликта», — передает его слова Corriere della sera.

Он отметил, что ситуация с угрозой поставок зерна стала тревожной для развивающихся стран — 36 из 55 государств с продовольственным кризисом покупают более 10% пшеницы у РФ и Украины. Он также указал на негативный эффект конфликта на цены и уровень доступности удобрений.