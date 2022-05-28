Барнаул, 28 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Прокурорами городов и районов Алтайского края за период январь–апрель 2022 г. проверена деятельность более 200 сельхозтоваропроизводителей, предприятий переработки и торговли на предмет необоснованного повышения цен. О найденных нарушениях сообщает прокуратура края.

Дарья Драй ИА REGNUM Тележка с продуктами

По фактам повышения цен на социально значимые продукты питания горрайпрокурорами директора 141 предприятия предостережены о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, заключения ценовых сговоров и создания искусственного дефицита товаров.

Прокуратурой края и прокурором г. Бийска, прокурорами Железнодорожного и Центрального районов г. Барнаула объявлены предостережения. В результате в сетевых магазинах «Аникс», «Мария-Ра» и «Магнит» снизились цены на масло сливочное, яйца куриные, муку пшеничную, сахар, рис.

Анализ статистических данных свидетельствует о стабилизации цен на продукты питания в крае. В период с 22.04.2022 по 20.05.2022 Алтайкрайстатом зафиксировано снижение цен на 28,3% на капусту белокочанную, на 18,5% на яйца куриные, на 3,4% на сахар-песок и на 3,8% на лук репчатый.

Указанное позволило избежать негативных последствий на продуктовом рынке края. Дефицита, ажиотажного спроса на отдельные продукты в торговых предприятиях края не наблюдается. Товарные запасы обеспечивают потребность в продовольственных товарах на 2 — 53 дня, непродовольственных — на 20-75 дней.

Надзорные мероприятия по противодействию необоснованному повышению цен на продукты питания, товары первой необходимости продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в том, что цены на продукты питания в России снизить невозможно, в начале мая 2022 года заявили в письме, адресованном Генеральной прокуратуре РФ, крупнейшие профильные бизнес-объединения.

Пищевики указали на дороговизну упаковки, стоимость которой в среднем выросла на 20%, и увеличение расходов на логистику вчетверо. Также в письме отмечено, что долларовые цены на сырьё, комплектующие и готовую продукцию сейчас нестабильны, а курс валют — один из многих факторов, влияющий на итоговую стоимость.

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