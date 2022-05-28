Анкара, , 09:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск против лидера главной оппозиционной силы республики — Народно-республиканской партии (НРП) — Кемаля Кылычдароглу из-за обвинений в свой в адрес в вывозе денег в США, передал телеканал CNN Turk со ссылкой на адвоката главы государства.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации журналистов, турецкий лидер потребовал от политика возместить ему моральный ущерб в размере 1 млн лир ($61 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кемаль Кылычдароглу заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган вместе с членами своей семьи собирается бежать за рубеж и для этого тайно переводить деньги на счета в США. По словам оппозиционера, для вывода средств президент создал два специальных фонда — TÜRGEV и Ensar.

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