Нью-Дели, 28 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в ближайшее время провести испытания многоразовой ракеты-носителя, сообщил глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх на своей странице в социальной сети Twitter.

Isro.gov.in Запуск индийской ракеты

«Если позволит погода, то уже очень скоро можно будет увидеть многоразовую ракету-носитель, пролетающую над наукоградом Чаллакере в штате Карнатака», — написал Соманатх.

Индия занимается разработкой многоразовых ракет-носителей уже несколько лет. В ISRO рассчитывают с помощью этого проекта снизить расходы на вывод полезной нагрузки на околоземную орбиту.

Представленный в 2016 году демонстратор многоразовой ракеты-носителя напоминает американские крылатые корабли Space Shuttle или советские орбитальные ракетопланы «Буран». Вес ракеты будет составлять почти четыре тонны.

Планируется, что пуски будут проходить по системе воздушного старта. Ракета будет подниматься на высоту около трёх километров с помощью вертолёта, после чего начнёт самостоятельный полёт.

Предстоящие испытания будут проводиться с использованием уменьшенной версией ракеты. Они должны подтвердить аэродинамические расчёты индийских специалистов.