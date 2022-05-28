Москва, , 09:22 — REGNUM Свои поздравления с профессиональным праздником направил российским пограничникам председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Текст его поздравления 28 мая приводит пресс-служба СК РФ.

Российский пограничник Vladimir Baranov

«Охрана рубежей своей Родины во все времена была опасной, но почетной миссией. Именно офицеры пограничной службы всегда обеспечивали надежный и мощный заслон от любых посягательств на наш государственный суверенитет, целостность страны и безопасность ее жителей, неизменно оставаясь на защите национальных интересов», — указал глава российского СК.

Также он уточнил, что доблесть и отвага российских пограничников продолжают быть залогом успешного противодействия международным угрозам и преступным вызовам, добавив, что главным оружием пограничников являются преданность присяге, неустанная бдительность и исключительная спецподготовка.

Кроме того, Быстрыкин высказал слова особой признательности ветеранам пограничных войск, являющимися примером для молодых бойцов и отметил офицеров Пограничной службы ФСБ России, бережно хранящих многовековые традиции старших поколений и приумножающих мастерство и технику своих товарищей.

«Уважаемые пограничники, поздравляю вас с праздником! Пусть вам всегда сопутствует успех в нелегком деле служения Отечеству!», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.