Херсон, Украина, , 09:19 — REGNUM США под предлогом помощи Украине фактически строили свои военно-морские базы на украинском побережье Черного моря. Об этом 28 мая заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Американцы фактически … создавали и модернизировали центры, и военно-морские базы на украинском побережье Черного моря. Среди них — база на острове Первомайский при выходе из Днепро-бугского лимана в Черное море и городе Очаков Николаевской области, откуда … украинские нацисты обстреливают Херсонскую область», — передает его слова РИА Новости.

Военно-морские базы были украинскими лишь номинально — по факту их строили при координации американцев, уточнил он.

Проведение спецоперации положит конец попыткам США диктовать свои условия в Черном море, подчеркнул Стремоусов.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области граница с подконтрольными киевскому режиму регионами закрыта.

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