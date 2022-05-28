Село Шахи, Алтайский край, 28 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Минприроды Алтайского края предприняло нестандарные меры по оздоровлению озера в селе Шахи Павловского района. Подробности 28 мая сообщает телеграм-канадл правительства региона.

Правительство Алтайского края В «Третье озеро», как называют его местные жители села Шахи, выпустили 50 000 мальков белого амура

В ноябре прошлого года во время прямой линии губернатора края Виктора Томенко жители села обратились с просьбой спасти зарастающий водоем. Минприроды получило от главы региона соответствующее поручение. Озеро комиссионно обследовали, эксперты для очистки водоема решили использовать естественный способ.

Для уменьшения количества растительности в озеро запустили травоядную породу рыб. 50 тысяч мальков белого амура привезли из рыбопитомника Адыгеи. Но это только первый этап зарыбления.

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В выходные на берегу местного озера много отдыхающих. Раньше вода зарастала растительностью и зеленела. Теперь ставка сделана на зарыбление. Жители села ждут положительного результата и благодарят за внимание к их проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Новосибирской области зарыбление водоемов в 2021 году рыбопосадочным материалом ценных видов рыб (пелядь, карп, сазан, толстолобик, белый амур, карась, щука) составило 59,9 млн штук.

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