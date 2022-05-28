Кемерово, 28 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 28 мая, на всей территории сохраняется высокая (четвёртый класс) и чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

dimitrisvetsikas1969 Жара

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха +24…+29 °C.

В Кемерове сегодня, 28 мая, прогнозируется +25…+27 °C.