Донецк, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 27 мая до 08:00 28 мая, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб мирный житель и еще 5 человек получили ранения, сообщает 28 мая МЧС ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

Также за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 374 человека, включая 42 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки из Мариуполя эвакуированы 374 человека