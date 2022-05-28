Киев, , 09:12 — REGNUM Бывший украинский президент Петр Порошенко действительно предпринял попытку выезда из страны для участия в мероприятиях международного уровня, однако его не выпустили пограничники. Об этом 28 мая сообщила депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в одной из соцсетей.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В своем сообщении Геращенко отметила, что ранее указанная партия анонсировала зарубежные поездки своего лидера — Порошенко, входящего в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и приглашенного выступить на саммите Европейской народной партии.

При этом украинский депутат подчеркнула, что это официальные парламентские командировки и у главы Верховной рады Руслана Стефанчука имеются все приглашения, также все соответствующие распоряжения про состав делегаций поддержаны комитетом по международным делам и подписаны главой Рады.

В то же время Геращенко добавила, что Порошенко не пропустили за рубеж на украинской границе без объяснения причин.

«Пограничники на пункте пропуска «Рава-Русская» несли какую-то чушь про «поддельное или отмененное распоряжение», — пояснила она в своем сообщении.

Отметим, Порошенко подозревают на Украине в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.