Скопье, 28 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Посольство Северной Македонии в Киеве возобновило свою деятельность, 27 мая сообщили в пресс-службе МИД этой балканской республики.

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Отмечается, что для открытия дипмиссии на Украину прибыл министр иностранных дел Буяр Османи. В Киеве он провел встречу с главой украинского внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

Османи сообщил руководителю МИД Украины о решении властей Северной Македонии выделить Киеву €100 тысяч в качестве финансовой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Госдепартамент США объявил, что американское посольство в украинской столице возобновляет свою работу спустя три месяца после его закрытия.