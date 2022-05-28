Псков, 28 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В связи со значительным улучшением эпидемической ситуации в Псковской области с 28 мая отменяется обязательный масочный режим и перестаёт действовать целый ряд других ограничений. Об этом утром в субботу сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Максим Быков Псков

«Показатели заболеваемости находятся на достаточно низком уровне, и текущая загрузка системы здравоохранения позволяет уверенно справляться с заболеванием. Более того, майские праздники не привели к росту распространения инфекции, как это было ранее», — объяснил он мотивы принятого решения.

В связи с этим с 28 мая требования масочного режима из разряда обязательных и переводятся в разряд рекомендательных. Отменяется необходимость согласования с Роспотребнадзором массовых мероприятий численностью до 100 человек. Кроме того, разрешается проведение дискотек и работа ночных клубов.