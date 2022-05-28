Минск, , 09:11 — REGNUM У границ Белоруссии складывается напряженная военно-политическая ситуация, однако белорусы смогут защитить независимость и территориальную целостность. Об этом заявил Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме по случаю Дня пограничника, адресованной личному составу и ветеранам погранслужбы.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Каждый из вас хорошо понимает, перед какими вызовами и угрозами стоим сегодня и какое противоборство идет вокруг нашего государства, а на передовой линии обороны находитесь вы — воины в зеленых фуражках», — отмечается в сообщении.

Он выразил надежду на то, что белорусские пограничники сделают все, чтобы рубежи страны оставались в неприкосновенности.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии временно ограничил въезд в пограничную полосу рядом с украинской границей.

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