Мариуполь, ДНР, , 09:06 — REGNUM Украинские морпехи, перед тем как сдаться в плен в апреле в Мариуполе, потеряли 102 человека убитыми и около 400 ранеными. Такие цифры назвал полковник Владимир Баранюк, который командовал 36-й бригадой морских пехотинцев ВСУ.

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По его словам, передает RT, моральный дух в подразделении стал падать, когда пошли потери:

«Где-то в начале апреля, в конце марта стало действительно тяжело».

Выразить своё отношение к тому, что его людям приказали биться до последнего, а азовцам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» — беречь жизни, полковник не смог:

«Так вышло. Пускай это на их совести и на совести их командиров будет».