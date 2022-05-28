Новосибирск, 28 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 28 по 30 мая сохранится высокая (четвёртого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В Новосибирске сегодня, 28 мая, во второй половине дня осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха +24… +26 °C.

В Новосибирской области прогнозируется +24… +29 °C, местами +18… +23 °C.