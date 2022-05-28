В Приангарье ещё более 90 пациентов победили COVID-19
Иркутск, 28 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 28 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8659 человек, за последние сутки скончался один пациент.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 814 (+47 за сутки, хотя еще накануне было +74).
Госпитализированы 336 (-20 за последние сутки). В то же время выздоровели 289 294 пациентов (+94 за сутки).
Ещё 689 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).
Читайте также: В Иркутской области скончались ещё двое пациентов с COVID-19