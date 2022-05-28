Иркутск, , 08:58 — REGNUM В Иркутской области за прошедшие сутки 27 мая произошло 22 пожара в границах населенных пунктов и садоводств. Как сообщает телеграм-канал ГУ МЧС РФ по региону, из них восемь — это случаи горения сухой растительности и мусора. 12 пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнём.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

Накануне для предотвращения пожаров по вине населения и своевременного реагирования на нарушения законодательства в рейды вышли 1127 различных групп патрулирования общей численностью 3411 человек.

Проведен 8821 подворовый обход. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктированы 13 345 человек.

По результатам работы составлено 20 протоколов за нарушения особого противопожарного режима, который в настоящее время действует в регионе.

Все ландшафтные пожары происходят по причине несоблюдения требований пожарной безопасности населением и всегда создают угрозу для строений.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 28 мая в Иркутской области действует семь лесных пожаров на площади 738 га

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