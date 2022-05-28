Мехико, , 08:57 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор примет окончательное решение о своем участии в Саммите Америк после того, как США официально объявят состав всех приглашенных на мероприятие. Об этом мексиканский лидер заявил на пресс-конференции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Gob.mx

Он отметил, что выступает за привлечение всех стран региона к участию в саммите. Обрадор также подчеркнул, что не пытается противостоять Вашингтону и считает американского президента Джо Байдена «уважаемым человеком».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая мексиканский лидер объявил, что получил от США приглашение на Саммит Америк. Агентство Reuters распространило информацию о том, что американские власти отказались приглашать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и представителей Никарагуа на Саммит Америк, несмотря на призывы других стран.

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