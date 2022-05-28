Москва, , 08:57 — REGNUM Видеозапись ведения боя подразделением российских военнослужащих воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 28 мая Минобороны России.

ВДВ Алексей Колчин © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские десантники ведут огонь по позициям украинских нацистов из стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракет, а также работа снайперов.

Также уточняется, что подразделение российских ВДВ при поддержке артиллерии подавило сопротивление опорного пункта ВСУ, после чего отбило контратаку киевских боевиков. При этом были уничтожены два БТР и порядка 20 военнослужащих противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче киевскому режиму ракетных систем залпового огня (РСЗО).