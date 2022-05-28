Иркутск, , 08:53 — REGNUM На утро 28 мая в Иркутской области действует семь лесных пожаров на площади 738 га: два — в Нижнеудинском районе, по одному — в Балаганском, Зиминском, Качугском, Ольхонском и Осинском районах, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Сайт Иркутской области

Полностью локализовано восемь пожаров на площади 11 116,6 га, ликвидировано за минувшие сутки восемь пожаров на площади 440 га.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 809 человек: 404 пожарных-десантника, 278 сотрудников лесопожарных формирований, 127 мобилизованных граждан, а также 161 единица наземной техники.

Девять самолётов — в авиамониторинге: шесть Ан-2 и три легкомоторных. Три вертолёта Ми-8 были задействованы в тушении пожаров. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России работал на ликвидации пожара в Катангском районе, сделал шесть сливов воды, обработал 2000 метров кромки огня. В перброске десантников также участвовал вертолёт Ми-8 МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по состоянию на 27 мая действовало 16 лесных пожаров на площади более 11 с тысяч гектаров.

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