Рим, 28 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В апреле 2022 года в Италии продали 97,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 33% меньше показателей апреля предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Guilherme Rosa Сборочный цех «Fiat Chrysler Automobiles»

По итогам первых четырёх месяцев в Италии продали 435,6 тыс. новых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года продажи снизились на 26,5%.

Самой продаваемой маркой авто в Италии в апреле остался местный бренд Fiat. В тройку крупнейших поставщиков также вошли Volkswagen и Toyota. Замкнули пятёрку лидеров Ford и Auid.

Падение продаж автомобилей в Италии в 2022 году объясняются перебоями в цепочке поставок. Перебои вызваны дефицитом электронных компонентов, сохраняющимся с конца 2020 года. Также падению рынка способствовали утверждённые меры по субсидированию покупки экологически чистых машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года продажи новых легковых автомобилей во Франции оказались на 19,5% ниже, чем за тот же месяц 2021 года.