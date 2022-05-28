Авторынок Италии сократился на треть из-за сбоев в поставках
Рим, 28 мая, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В апреле 2022 года в Италии продали 97,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 33% меньше показателей апреля предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).
По итогам первых четырёх месяцев в Италии продали 435,6 тыс. новых автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года продажи снизились на 26,5%.
Самой продаваемой маркой авто в Италии в апреле остался местный бренд Fiat. В тройку крупнейших поставщиков также вошли Volkswagen и Toyota. Замкнули пятёрку лидеров Ford и Auid.
Падение продаж автомобилей в Италии в 2022 году объясняются перебоями в цепочке поставок. Перебои вызваны дефицитом электронных компонентов, сохраняющимся с конца 2020 года. Также падению рынка способствовали утверждённые меры по субсидированию покупки экологически чистых машин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года продажи новых легковых автомобилей во Франции оказались на 19,5% ниже, чем за тот же месяц 2021 года.