Тбилиси, 28 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии отсутствуют политзаключённые, сообщает 27 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

«В Грузии нет ни одного политзаключенного, и все это очень хорошо знают как внутри страны, так и за ее пределами. К сожалению, в политике Грузии есть преступники… Мы привыкли к этому, это, к сожалению, наносит ущерб нашей демократической системе, это серьезная проблема, но это данность. Преступники в политике, это наносит ущерб нашей демократической системе, и важно, чтобы они не были представлены в оппозиции в будущем», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что грузинская оппозиция уверена в наличии в стране значительнго количество политзаключённых, включая в их число, в частности, экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора телеканала «Мтавари архи» Нику Гварамию.