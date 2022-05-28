Вашингтон, 28 мая, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Решение о передаче киевскому режиму ракетных систем залпового огня (РСЗО) приняла администрация президента США Джо Байдена. Об этом 27 мая сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

The U. S. National Archives Стрельба из РСЗО M31 (GMLRS)

Отмечается, что, возможно, имеются в виду установки M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

При этом указывается, что, по информации одного из источников, американские системы РСЗО будут входить в пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму, о котором планируется объявить на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку киевскому режиму реактивных систем залпового огня.